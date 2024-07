H.I.G. Capital acquista la maggioranza di Naturalia Tantum

(Teleborsa) -, fondo d'investimento internazionale con 64 miliardi di dollari di capitale in gestione, ha, società italiana attiva nella realizzazione di prodotti Beauty & Personal Care (B&PC) biologici. L'investimento di H.I.G. avviene in partnership con l'attuale management della società, si legge in una nota, che non fornisce i dettagli finanziari dell'operazione.Basata a Milano, Naturalia Tantum sviluppa, produce e distribuisce un vasto assortimento di prodotti naturali biologici per la cura della persona, oltre ad integratori alimentari naturali e prodotti ecologici per la cura della casa e degli animali domestici. La società realizza prodotti B&PC "bio-only" (ovvero prodotti certificati a base naturale senza additivi chimici). Il portafoglio coniuga in maniera sinergica, con ricette sviluppate da Naturalia Tantum in esclusiva per il cliente, e, permettendo al gruppo di posizionarsi come one stop shop per retailer italiani e internazionali sempre più interessati ad ampliare la propria offerta di prodotti naturali e bio."Naturalia Tantum rappresenta un punto di riferimento in un mercato in forte crescita come quello dei prodotti naturali B&PC - hanno commentato, Managing Directors di H.I.G. in Italia - può infatti contare su un posizionamento competitivo chiaro, un modello di business attraente e significative potenzialità di crescita organica e inorganica. Crediamo che H.I.G. sia il partner ideale per affiancare il management team nelle prossime fasi di sviluppo della Società in un settore dinamico e ancora altamente frammentato".