Scuola, confronto Ministero-sindacati sulle classi di concorso: le proposte Anief

(Teleborsa) - Nell'ambito del, sul decreto di revisione e, è intervenuto il giovane sindacato della scuola, con i segretari generali Chiara Cozzetto e Marco Giordano, apportandiLa prima importante modifica, che ha accolto una precisa richiesta avanzata da Anief, riguarda il(tra cui A-1/A-17) A-12/A-22, A-29-A-30, A-48/A-49) nelle procedure die nell’assegnazione delleSempre in riferimento alle, il decreto rimanda alla contrattazione collettiva le modalità dima è stata data garanzia che, in caso di utilizzo in un grado inferiore, si manterrà il diritto alla retribuzione spettante in quello di precedente titolarità.Senpre n su proposta dell'Anief, è stataper l’accesso alle classi A-01 (che con il nuovo decreto comprenderà anche la A-17), A-37 e A-54.Novità anche per la(LM-85 bis) che daràse accompagnata dalla specifica abilitazione per Italiano L-2 e da tre anni di insegnamento nei percorsi di alfabetizzazione per adulti stranieri (quest’ultimo requisito per ANIEF sarebbe da espungere).Da segnalare anche lee il chiarimento – necessario alla luce dell’accorpamento – che solo la classe A-29 (Musica II grado) sia ad esaurimento e non la A-30 che le riunirà entrambe.Il Ministero si è riservato didelle classi di concorso e su quella di omogeneità degli esami.