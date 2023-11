Crisi da sovraindebitamento, Cataldi: "Ministero ammetta equipollenza percorsi formativi per Albo e Registro"

(Teleborsa) - "Ilai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale e dell’iscrizione al Registro dei gestori della crisi da sovraindebitamento, negata con nota del 9 novembre 2023". E' quanto afferma, presidente Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, precisando chela nota "si ponecon la posizione delal quale chiediamo di esercitare la facoltà attribuitagli dalla normativa regolamentare in materia di sovraindebitamento, adoperandosi perin un unico obbligo formativo, modulato in base ai ruoli ed agli incarichi che il professionista intenda assumere”.La nota del ministero - prosegue Cataldi - "di approdare ad unache ne argini il proliferare, eliminando inutili duplicati, evitando la dispersione di energie e risorse e, non ultimo, che metta al centro la figura del professionista. Appaiono, inoltre,se questa trae le proprie basi dalle apparenti diversità delle materie approfondite, anziché premiare i punti di comunanza dei due percorsi formativi"., consigliere nazionale Ungdcec, sottolinea come "la nota ministerialedel professionista incaricato che, ancora una volta, con pregiudizio, sembrano accantonarsi. Si tratta, infatti, di unache pare essere del tutto, non considerando che i commercialisti chiamati a cimentarsi nelle attività di cui qui trattasi sono professionisti già ampiamente formati"."L’invito alle istituzioni- sostiene Lombardi - è quello didegli obblighi formativi che, unitamente a quelle sulla, verranno nuovamente a breve sottoposte al Legislatore affinché l’auspicato obiettivo della specializzazione diventi effettivamente compatibile con l’esercizio in concreto della professione,in capo ai professionisti".