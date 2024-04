Digit'ed acquisisce HumanAge: offerta rafforzata e focus su selezione e sviluppo dei talenti

(Teleborsa) - L’offerta formativa di, il polo di riferimento per la formazione delle imprese in Italia eche riunisce le migliori realtà italiane per la formazione (24ORE Business School, Scuola Greco-Pittella, Accurate e Treccani Accademia), si rafforza ulteriormente, società fondata a Milano nel 2020 che si occupa di supportare le organizzazioni nel loro sviluppo, attraverso l’utilizzo di strumenti e conoscenze per coltivare il talento dei propri dipendenti e garantire investimenti efficaci nei processi di selezione delle risorse umane.Attraverso un approccio rigoroso e l'adozione di strumenti avanzati,, concentrandosi sulle capacità e le competenze, indispensabili per affrontare le sfide specifiche di ciascuna azienda. Nei processi di selezione invece, grazie all’utilizzo di tecniche specifiche, è in grado di identificare i professionisti più adatti alle esigenze specifiche, rispetto al particolare bisogno per il quale è stata attivata la ricerca.HumanAgerivolti a coloro che desiderano ricevere la certificazione per la somministrazione e l’interpretazione dei risultati dei principali strumenti Hogan, ovvero specialisti di talent management e sviluppo organizzativo, generalisti della funzione risorse umane, consulenti HR, coach professionisti e psicologi. Glisono considerati i più avanzanti test di valutazione della personalità e misurano la predisposizione e le tendenze di ogni candidato, restituendo un’indicazione di predittività delle competenze che potranno essere sviluppate e applicate alle esigenze organizzative. Si tratta di strumenti molto precisi e affidabili per valutare il potenziale delle persone, con un approccio scientifico di comprovata efficacia. Gli Hogan Assessments possono infatti essere utilizzati solo da chi è autorizzato dalla società Hogan, che dal 1987 contribuisce alla competitività delle aziende di 56 Paesi nel mondo, con oltre 10 milioni di assessments effettuati.Grazie a questa operazionecompletando la propria offerta a supporto delle risorse umane."Siamo lieti di annunciare l’acquisizione di HumanAge, che apporterà al nostro team, maturata attraverso progetti con molte delle più importanti organizzazioni del Paese. Siamo certi che da oggi in poi potremo fornire un valore ancora maggiore ai nostri clienti. Grazie agli strumenti di Hogan per l’analisi della personalità e la valutazione del potenziale, Digit'Ed offrirà percorsi di assessment, di coaching e di sviluppo del talento, innovativi ed efficaci", dichiaraafferma: "Siamo lieti di avere Digit’Ed quale nuovo distributore in Italia. I distributori internazionali di Hogan. Vengono selezionati con cura per offrire soluzioni di talent management di altissima qualità ai nostri clienti. Condividiamo con Digit’Ed una visione di eccellenza e innovazione nel campo dell'assessment e nella gestione del talento".