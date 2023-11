Leonardo annuncia prezzo offerta quota minoritaria Leonardo DRS

Leonardo

Leonardo DRS

(Teleborsa) -ha annunciato il prezzo dell’ offerta al pubblico negli Stati Uniti da parte di Leonardo US Holding, società controllata da Leonardo, di una quota minoritaria pari a 18.000.000 azioni ordinarie di, d un prezzo di offerta pari a, che rappresentano circa il 6,9% delle azioni ordinarie emesse di DRS.L’Azionista Venditore ha concesso alle banche sottoscrittrici un'opzione di 30 giorni per l’acquisto di ulteriori 2.700.000 azioni ordinarie di DRS dall'Azionista Venditore. Tutte le azioni dell'offerta sono vendute dall’Azionista Venditore. DRS non riceverà alcun incasso dall’offerta.Il2023, soggetto alle consuete condizioni di chiusura.A seguito del completamento dell’offerta, si prevede che l’Azionista Venditore deterrà circa il 73,3% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di DRS (circa il 72,3% se l'opzione di acquisto di ulteriori azioni da parte delle banche sottoscrittrici sarà interamente esercitata).