(Teleborsa) - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, visto il perdurare delle situazioni di difficoltà in cui versano le società residenti nelle zone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna, ha deciso, per le imprese che si trovino nelle condizioni previste dal decreto legge del primo giugno 2023,il termine per il versamento del contributo agli oneri di funzionamento per l’anno 2023.