Decreto Milleproroghe riceve via libera CdM

(Teleborsa) - Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto lMilleproroghe
, il consueto decretone di fine anno che sposta in avanti le scadenze precedentemente fissate al 31 dicembre 2025. La bozza del provvedimento prevede in generale la proroga di un anno del Fondo di garanzia per le PMI e l'estensione di altri tre mesi del termine per la stipula di polizze catastrofali, oltre alla proroga per la determinazione dei LEP e per il rincaro delle multe stradali.
Fra le principali previsioni c'è la proroga di un anno
(31 dicembre 2026) delle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI).
Scatta anche la proroga di tre mesi
(31 marzo 2026) del termine per la stipula di polizze catastrofali da parte di piccole e microimprese
, inclusi i settori turismo e somministrazione.
In ambito sanitario, viene prorogato di un anno
(31 dicembre 2026) lo "scudo penale" per le professioni sanitarie
((limitazione della responsabilità ai casi di colpa grave). La validità della graduatoria
della procedura speciale di reclutamento dei vigili del fuoco
è estesa fino al 31 dicembre 2026.Prorogati al 31 dicembre 2026
anche il contributo per l’autonoma sistemazione
(CAS), a favore dei cittadini colpiti da eventi calamitosi, e l ’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
.Sospeso anche per l’anno 2026 l’aggiornamento
biennale delle multe stradali
derivanti della violazione del Codice della strada. Prorogato al 30 settembre 2026
il termine per lo svolgimento delle assemblee con le norme anti-Covid,
introdotte nel 2020, per le adunanze di società ed enti.
Vengono abrogati taluni divieti sull’utilizzo del modello animale
negli studi su xenotrapianti d’organo e sostanze d’abuso.