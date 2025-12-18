ESPE firma una nuova commessa agrivoltaica da 5,9 milioni in Emilia-Romagna

(Teleborsa) - ESPE
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha annunciato la firma di un nuovo contratto
del valore di 5,9 milioni di euro
per la realizzazione di un impianto agrivoltaico
avanzato da 9,7 MWp
in provincia di Reggio Emilia.
Il progetto è stato commissionato da una società specializzata nello sviluppo di infrastrutture nel Nord Italia con focus sull’agrivoltaico, già cliente di ESPE, e rappresenta la seconda commessa
affidata dallo stesso committente nel corso dell’esercizio. Il completamento
dell’impianto è previsto entro il primo semestre del 2027
.
L’impianto sarà realizzato con struttura fissa
, una configurazione che garantisce stabilità operativa ed efficienza energetica, oltre a risultare coerente con le caratteristiche agronomiche dell’area. L’iniziativa si inserisce nel percorso di consolidamento del Gruppo ESPE nel segmento dell’agrivoltaico avanzato, in un contesto di crescente domanda per soluzioni in grado di integrare la continuità delle attività agricole con la produzione di energia da fonti rinnovabili.
A seguito della nuova commessa, il portafoglio ordini
complessivo del Gruppo ESPE raggiunge circa 94,2 milioni di euro
, di cui circa il 96% riconducibile al settore fotovoltaico. L’attuale backlog si sviluppa entro il primo semestre 2027, rafforzando la visibilità dei ricavi e il posizionamento del gruppo nel mercato delle rinnovabili.