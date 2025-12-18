ESPE firma una nuova commessa agrivoltaica da 5,9 milioni in Emilia-Romagna

ESPE

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha annunciato la firma di undel valore diper la realizzazione di unavanzato dain provincia di Reggio Emilia.Il progetto è stato commissionato da una società specializzata nello sviluppo di infrastrutture nel Nord Italia con focus sull’agrivoltaico, già cliente di ESPE, e rappresenta laaffidata dallo stesso committente nel corso dell’esercizio. Ildell’impianto è previsto entro ilL’impianto sarà realizzato con, una configurazione che garantisce stabilità operativa ed efficienza energetica, oltre a risultare coerente con le caratteristiche agronomiche dell’area. L’iniziativa si inserisce nel percorso di consolidamento del Gruppo ESPE nel segmento dell’agrivoltaico avanzato, in un contesto di crescente domanda per soluzioni in grado di integrare la continuità delle attività agricole con la produzione di energia da fonti rinnovabili.A seguito della nuova commessa, ilcomplessivo del Gruppo ESPE raggiunge circa, di cui circa il 96% riconducibile al settore fotovoltaico. L’attuale backlog si sviluppa entro il primo semestre 2027, rafforzando la visibilità dei ricavi e il posizionamento del gruppo nel mercato delle rinnovabili.