Telethon raccoglie 9 milioni di euro per la ricerca

(Teleborsa) -di raccolta nel 2025, in crescita rispetto allo scorso anno, frutto della proficua collaborazione pluriennale dia sostegno della ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare. L’annuncio è avvenuto ieri in diretta su Rai 1 da parte della Presidente di BNL BNP Paribas e di Findomestic Banca,, e del Presidente di Fondazione Telethon"In 34 anni di cammino comune tra la Banca e Telethon abbiamo superato i 350 milioni di euro", ha dichiarato la, sottolineando che si tratta di "un risultato particolarmente significativo che rappresenta un impegno costante realizzato insieme con i clienti - individui, famiglie e imprese - con le colleghe e i colleghi della Banca e delle Società di BNP Paribas in Italia e con la grande comunità di persone vicine a BNL e a Telethon. Crediamo nella ricerca scientifica che genera sapere condiviso e permette la costruzione di un futuro in cui la cura diventa vita".nelle donazioni - Lazio, Lombardia, Campania, Puglia, Sicilia, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto - ma il contributo è stato trasversale e forte da tutta l’Italia.La partnership tra BNL BNP Paribas e Fondazione Telethon ha contribuito a, portando nel corso degli anni a. Fondazione Telethon ha reso disponibile la prima terapia genica al mondo cone, nel 2025, ha raggiunto un ulteriore traguardo straordinario con la, sviluppata presso l’Istituto San Raffaele Telethon di Milano, che ha ottenuto il parere positivo dell’EMA e l’approvazione della FDA per la commercializzazione negli Stati Uniti.Telethon rappresenta per la Banca anche ilper un totale di circa 50 mila ore l’anno dedicate. Una sostegno della ricerca scientifica è arrivato dagliche si sono svolti sul territorio nazionale e nelle agenzie della Banca, aperte straordinariamente con una forte affluenza di persone. Tra le iniziative più consolidate nel tempo, la serata di spettacolo che da 11 anni la Banca organizza con ilper la raccolta fondi (circa 980 mila euro in totale, con oltre 11.500 spettatori) e la, sostenuta da BNL BNP Paribas, che ha totalizzato finora oltre 3,5 milioni di euro.