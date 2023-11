Citi elimina alcune posizioni senior e continua riorganizzazione

Citigroup

(Teleborsa) - La CEO, Jane Fraser, ha annunciatodel colosso bancario statunitense, con l'eliminazioni di posizioni di leadership e funzioni. Secondo quanto appreso da Blooomberg, Citi sta(circa il 10% dei lavoratori di quel livello)."Oggi abbiamo condiviso con i nostri colleghi il livello successivo di cambiamenti in molte delle nostre attività e funzioni mentre continuiamo ad allineare la struttura organizzativa di Citi al nostro", si legge in uno statement rilasciato dalla banca, che non fornisce informazioni sul numero di posizioni interessate."Come abbiamo riconosciuto, le azioni che stiamo intraprendendo per riorganizzare l'azienda comportanoe consequenziali, ma riteniamo che siano i passi giusti per allineare la nostra struttura con la nostra strategia e garantire di fornire costantemente l'eccellenza ai nostri clienti", ha sottolineato Citi.Inoltre, in una nota seprata, Citi ha annunciato di avere la migrazione completa delle suea UOB Indonesia (UOBI). La vendita comprende attività bancarie retail, carte di credito e prestiti non garantiti, nonché il trasferimento dei dipendenti.Citi e UOB hanno annunciato per la prima volta la transazione nel gennaio 2022 come parte di un accordo di vendita più ampio che copre i servizi bancari al consumo in Malesia, Tailandia, Vietnam e Indonesia. Le vendite in Malesia e Tailandia sono state completate il 1° novembre 2022, mentre la vendita in Vietnam è stata completata il 1° marzo 2023. Si prevede che questa transazione comporterà un modesto vantaggio di capitale regolamentare per Citi. In totale, la vendita di questeha comportato un beneficio patrimoniale regolamentare di circa