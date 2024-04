IWB riorganizza attività in Piemonte: verso trasferimento del personale

Italian Wine Brands

(Teleborsa) -(IWB), gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, ha reso noto che le controllate Giordano Vini e IWB Italia hanno comunicato alle organizzazioni sindacali la, per ottimizzare la produttività e riadattare le rispettive strutture alle mutate condizioni di mercato.In riferimento alle attività di teleselling, la riorganizzazione si rende necessaria a seguito deldei clienti, sempre più orientate verso l'on-line, a scapito delle vendite telefoniche.Dal punto di vista della produzione, il gruppo IWB è cresciuto in maniera consistente negli ultimi anni, sia organicamente che per acquisizioni. Queste ultime, in particolare, hanno portato in dote al gruppo un importante sito, quello di IWB Italia di, presso il quale si è deciso dila produzione piemontese, disponendo al contempo il conseguente trasferimento del personale di produzione di IWB Italia oggi operativo presso Valle Talloria di Diano D’Alba presso il sito veneto.IWB, assieme alle organizzazioni sindacali, studieràin favore delle persone interessate da questa riorganizzazione, si legge in uhna nota.