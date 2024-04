Edil San Felice, Carmine Orsini a capo della nuova BU Ingegneria e Realizzazione

Edil San Felice

(Teleborsa) -, operatore attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia e quotato su Euronext Growth Milan, ha nominato, in qualità di "" con decorrenza dall'11 maggio 2024, ponendolo a capo della nuova Business Unit Ingegneria e Realizzazione (BUIR). Orsini vanta più di 20 anni di esperienza in aziende internazionali leader di mercato nei settori delle telecomunicazioni, dell'automotive, dell'avionica, della sanità privata e del packaging&food, tra le quali FIAT e Leonardo.La riorganizzazione aziendale di Edil San Felice prevede l'istituzione di: i) Business Unit Operations (BUOP) per la gestione e realizzazione delle commesse relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali, aeroportuali, civili ed industriali; ii) Business Unit Ingegneria e Realizzazione (BUIR) per la gestione e realizzazione dei progetti relativi all'implementazione di nuove infrastrutture e all'ammodernamento di quelle esistenti."Siamo molto soddisfatti di accogliere l'ingegner Orsini nel nostro organico - commentadi Edil San Felice - il suo ingresso rientra all'interno di una più ampia operazione di riorganizzazione che si inserisce nel solco del percorso di crescita e rafforzamento della nostra struttura organizzativa, intrapreso ormai da tempo. Siamo certi che la nuova Business Unit, in sinergia con la Business Unit Operations, con a capo, saprà garantirci una struttura in grado di cogliere al meglio le sfide di un mercato che presenta una continua crescita nella domanda di infrastrutture sempre più sicure".