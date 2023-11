Gefran, comunicazioni su acquisto azioni proprie

Gefran

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 13 al 17 novembre 2023, complessivamente 11.265 azioni ordinarie ad un prezzo medio di 7,3522 euro per azione, per unpari aA seguito degli acquisti effettuati, Gefran detiene un totale di 164.784 azioni ordinarie pari all'1,14% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,93%.