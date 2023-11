Spread si conferma in calo con decisione Moody's su rating

(Teleborsa) -, termometro del rischio Paese, che si è portatograzie alla decisione disovrano dell'Italia conun livello di investment grade,A spingere al ribasso lo Spread ha contribuito soprattutto il, incorporando un minor rischi Paese, mentre il rendimento del Bund tedesco sosta al 2,6%.La- sottolinea Moody's - è supportata daidell'economia italiana, tra cui il, l'elevatae ildel settore privato". E, infatti, il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha sottolineato che il rating "è una conferma che, seppure tra tante difficoltà stiamo operando bene per il futuro dell’Italia"L'agenzia di rating ha poi motivato la decisione disul rating, spiegando chedel paese,e la dinamica del debito pubblico"."Le prospettive economiche a medio termine continuano a essere supportate dall- sottolinea l'agenzia - mentre i rischi per le forniture energetiche si sono ridotti, in parte grazie alla forte azione politica del governo. Anche isostengono la crescita economica. A sua volta, lriduce il rischio di un deterioramento significativo e rapido della forza fiscale".nella limitata capacità istituzionale di ottenere miglioramenti strutturali della crescita derivanti dall'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR. Inoltre, dal momento che un consolidamento fiscale ampio e duraturo sarà politicamente impegnativo, l'agenzia ritiene che il peso del debito italiano rimarrà molto elevato, limitandone la forza fiscale.L’ipotesi di base di Moody's è che ilnei prossimi anni, mentre l’accessibilità del debito si indebolirà gradualmente con l’aumento del costo del nuovo debito.Il rating dell’Italia tiene conto anche del(BCE) e dell’impegno di usare tutti gli strumenti disponibili per rispondere ai forti aumenti dei tassi di interesse. Il rating quindi comprende anche le carenze in termini di efficacia politica dell’Italia, che mantengono il suo profilo di credito dipendente dall’esistenza di un sostegno credibile da parte della BCE.