Gabetti, EnVent conferma rating Outperform e TP di 1,50 euro

Gabetti Property Solutions

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM conferma aper azione ildi, società quotata su Euronext Milan e full service provider immobiliare italiano, e ribadisce la" visto l'upside potenziale del 143% sul prezzo attuale.Gli analisti fanno notare che, negli ultimi 12 mesi, leGabetti si sono mosse complessivamente in linea con quelle dei competitor italiani del settore dei servizi immobiliari, mantenendo una vivace correlazione fino a dicembre. Negli ultimi mesi, il titolo ha registrato un rimbalzo,, mentre i competitor hanno continuato il loro trend ribassista, con un calo del 40% LTM."Consideriamo, con Gabetti impegnata in iniziative cruciali per il suo posizionamento a lungo termine - si legge nella ricerca - Gabetti ha colto le opportunità di crescita cavalcando l'onda degli incentivi fiscali, lavorando al contempo per consolidare la propria posizione di fornitore di servizi immobiliari di alto livello e potenziando il proprio modello di business basato su reti multiple e servizi sinergici. Nella nostra valutazione, consideriamo come soglie di valore la notorietà di Gabetti e la sua estesa rete di franchising a livello nazionale".