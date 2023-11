Enel, Cattaneo: sul nucleare pronti a partire, chiusura carbone nel 2027

Enel

(Teleborsa) - Per quanto riguarda il nucleare, "è vero che, e siamo anche all'interno di tutte le tecnologie allo studio, quindi valuteremo l'evoluzione". Lo ha affermato, Amministratore Delegato di, durante la conferenza stampa sul Piano Strategico 2024-2026 , perché ha un'esperienza ultradecennale in questo settore. Valuteremo quindi le occasioni che si presenteranno", ha aggiunto.A una domanda sul, ha spiegato: "Confermiamo la chiusura dovunque tranne che nel Sulcis, che è considerato essenziale per la Sardegna, non è quindi che non vogliamo chiudere.".L'AD ha anche puntualizzato che ", e non è una responsabilità di Enel ma dei regolatori e dei governi".