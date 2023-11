Enel cede asset generazione elettrica in Perù per 1,3 miliardi di euro

Enel

(Teleborsa) -ha comunicato che le sue controllate Enel Américas e Enel Perú hanno sottoscritto un accordo con Niagara Energy, società peruviana controllata dal fondo di investimento globale Actis, per ladetenute dal Gruppo Enel nelle società di generazione elettricaIn particolare - si legge in una nota - l'accordo prevede che Niagara Energy acquisirà le partecipazioni detenute da Enel Perú ed Enel Américas in Enel Generación Perú (pari, rispettivamente, a circa il 66,50% e al 20,46% del capitale sociale di quest'ultima) e da Enel Perú in Compañía Energética Veracruz (pari al 100% del capitale sociale di quest'ultima) a fronte di un, corrispondenti a circa 2,1 miliardi di dollari USA in termini di enterprise value complessivo (circa 1,9 miliardi di euro, riferito al 100%).Enel prevede che, complessivamente, l'operazione genererà unadel Gruppo di circa(circa 0,4 miliardi di euro nel 2023 e 1,2 miliardi di euro nel 2024), e un impatto positivo sull'utile netto del Gruppo reported nel 2024 di circa 60 milioni di eur2. Non sono invece previsti impatti dell'operazione sui risultati economici ordinari del Gruppo.Ildella cessione è atteso. La cessione è in linea con le Priorità Strategiche del Gruppo, che prevedono il riposizionamento di Enel su Paesi nei quali il Gruppo ha un potenziale di crescita più elevato e una presenza integrata, nello specifico Italia, Spagna, Stati Uniti, Brasile, Cile e Colombia.