Enel, Cattaneo: azienda più efficiente e resiliente, nulla sul tavolo per M&A

Enel

(Teleborsa) -è "per garantire una crescita organica, chiara e prevedibile", con l'esecuzione del management che "ha garantito una performance aziendale organica con una solida produzione di flussi di cassa che hanno portato la" e "un approccio pragmatico e orientato al rendimento in materia di investimenti, responsabilità e sostegno che si traduce in, che offre valore costante agli azionisti". Lo ha affermato l'Amministratore Delegatonella conference call con gli azionisti, dopo la pubblicazione dei risultati del primo semestre 2024 Pur avendo detto che i risultati del primo semestre "ci proiettano nella parte alta del range della guidance comunicata al mercato", Cattaneo ha sottolineato che ", restiamo quindi con quanto comunicato". Per quanto riguarda i divdiendi, "la nostra politica è chiara" e la condizione per erogare un dividendo superiore al fisso minimo di 0,43 euro per azione è "in vista". Per quanto riguarda i prossimi anni, l'AD ha rimandato al Capital Markets Day di novembre, dicendosi comunque fiducioso sulle gudiance al 2026.A una specifica domanda sull', con Enel nella parte dell'acquirente, Cattaneo ha detto che. Durante la presentazione è stato ricordato che il gruppo ha incassato 5 miliardi di euro dai disposal nel secondo trimestre dell'anno.L'AD ha sottolineato che Enel ha accelerato l'implementazione del nuovo, come testimonia anche l' operazione annunciata oggi con Masdar. In particolare, c'è stato un cash in da partnership per 1,9 miliardi di euro per ottimizzare l'allocazione del capitale in 6 mesi. Inoltre, il gruppo sta efficacemente agendo sui consti, avendoper 1 miliardo di euro.