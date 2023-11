Enel, De Angelis: investiamo meno sulla capacità rinnovabile e più sulle reti

Enel

(Teleborsa) - "Rispetto allo storico, i due numeri più importanti del piano sono che; in altre parole, investiamo meno sullo sviluppo della capacità rinnovabile e più sulle reti". Lo ha affermatodi, durante la conferenza stampa sul Piano Strategico 2024-2026 "Investo meno - ha aggiunto l'AD Flavio Cattaneo -, e anche alcuni degli investimenti fatti negli ultimi anno sono sotto le attese, quindi non dobbiamo bruciare cassa e denaro degli azionisti, anche considerando che sono cambiate le condizioni rispetto a prima, quando c'era un costo del denaro a zero".