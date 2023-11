Enel, su rinnovabili approccio diverso. 13,4 GW di nuova capacità nel piano

Enel

(Teleborsa) -, all'interno del Piano Strategico 2024-2026 appena svelato , prevede investimenti lordi pari a circa 12,1 miliardi di euro nelle(su 35,8 miliardi di euro complessivi). Nello specifico, il Gruppo prevede di investire su. Un fattore chiave sarà l'innovazione, facendo ricorso al repowering per aumentare l'efficienza degli impianti e ridurre i costi di generazione, oltre che alle batterie di accumulo per migliorare la flessibilità del sistema elettrico e la gestione dei carichi.Al fine di focalizzarsi sempre di più sulla redditività del capitale investito, il nuovo approccio agli investimenti nelle rinnovabili si basa su: un modello di business di, in cui il Gruppo detiene una partecipazione pari al 100%, che verrà applicato soprattutto in Italia e in Iberia, geografie con rendimenti più elevati e coperti dal rischio; un modello di business di, in cui il Gruppo detiene una partecipazione superiore al 50% (e inferiore al 100%), per migliorare l'esposizione al rischio degli asset, mantenendone al contempo il controllo e massimizzando la produttività e la flessibilità del capitale; un modello di business di, in cui il Gruppo detiene una partecipazione uguale o inferiore al 50%, che continuerà ad essere applicato nelle geografie periferiche al fine di fare leva sull'ottima pipeline del Gruppo e sulla sua presenza globale, nonché di migliorare la flessibilità finanziaria e il rendimento del capitale.Tra il 2024 e il 2026, si prevede che questo nuovo approccio consentirà al Gruppo di realizzare circain tutte le geografie in cui è presente grazie a una solida pipeline di circa 450 GW, di cui circa 160 GW in fase avanzata. "Questa considerevole pipeline consente al Gruppo di massimizzare la visibilità dei rendimenti minimizzando al contempo i rischi, con la possibilità di monetizzare la parte di pipeline non necessaria alla sua crescita industriale", viene spiegato.Nel 2026 si prevede che laaumenti a circa 73 GW da circa 63 GW stimati per il 2023, con la quota di generazione a zero emissioni che raggiungerà circa l'86% rispetto a circa il 74% atteso per il 2023.Dal punto di vista geografico: in, il Gruppo prevede di allocare circa 7,2 miliardi di euro di investimenti lordi, con una generazione rinnovabile sostenuta da un'ampia base clienti, grazie alla quale il Gruppo potrà coprire la produzione e stabilizzare i rendimenti; in, il Gruppo prevede di allocare circa 2,6 miliardi di euro di investimenti lordi, applicando un approccio flessibile che fa leva sullo sviluppo delle rinnovabili supportato dai PPA; in, il Gruppo prevede di allocare circa 2,3 miliardi di euro di investimenti lordi, con l'obiettivo di aumentare la redditività, concentrandosi sulla generazione di cassa e facendo leva sul modello di partnership.