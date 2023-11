Imballaggi, Mascarino (Federalimentare): “Voto in Ue grande vittoria per l’Italia"

(Teleborsa) - "Con il voto dell’Europarlamento sul(PPWR) che esenta al riuso degli imballaggi gli Stati membri che abbiano raggiunto una percentuale di riciclo pari all’85%,, del buon senso e delle evidenze scientifiche dell’Italia, che ha opposto alla visione ideologica emersa in Commissione Ambiente, dati, numeri e analisi a sostegno delle sue tesi, scongiurando così al nostro Paese danni incalcolabili che si sarebbero abbattuti sul sistema produttivo". Lo dichiara in una nota il"Aver trovato unin favore del riuso, è certamente una vittoria per l’Italia e per tutto il settore che ha potuto contare su un ottimo lavoro di squadra che ha visto coese istituzioni, imprese, sistema industriale e sociale verso un obiettivo comune".- prosegue Mascarino -e ai ministri Adolfo Urso, Francesco Lollobrigida e Antonio Tajani che hanno evitato che il sistema produttivo nazionale fosse pesantemente compromesso sia sul piano occupazionale che economico e che, nei quali l’Italia è diventata leader sul tema del riciclo contribuendo alla crescita della filiera agroalimentare che, ricordiamo, vale oltre il 30% del PIL italiano"."Con il voto odierno - conclude Mascarino - vince l’ambiente, vince il modello virtuoso del riciclo italiano e vince sicuramente l’Italia”.