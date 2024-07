Litix verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 7,9 milioni di euro

(Teleborsa) -, PMI Innovativa attiva in Italia nel settore della lavorazione artistica del marmo è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi circa 7,85 milioni di euro (calcolata sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni e primadell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe), dopo aver2,50 milioni di euro (di cui 2.251.200 euro in aumento di capitale e 249.200 euro derivante dall'esercizio dell'opzione di overallotment); la capitalizzazione sarebbe di 8,10 milioni di euro con l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe. Ildi collocamento è pari a 1,40 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (1,40 - 2,00 euro per azione).Ilè al 28,67% (escluse le azioni a voto plurimo) prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe e 30,87% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe in aumento di capitale.I componenti delsono: Giacomo Massari (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato), Filippo Tincolini (Amministratore Delegato), Simone Deiana (Amministratore Delegato), Luciano Massari (Consigliere), Donatella De Lieto Vollaro (Consigliere Indipendente).L'(prima dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe) è composto da: Bianco S.r.l. S.r.l. per 44,85% dei diritti di voto e 35,66% delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni; Bernini S.r.l. per 44,85% dei diritti di voto e 35,66% delle azioni ordinarie; Algebris Investments per 2,98% dei diritti di voto e 8,29% delle azioni ordinarie. Sul mercato ci sono il 7,32% dei diritti di voto e il 20,39% delle azioni ordinarie.Sono presenti 1.000.000(10 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Bernini S.r.l. e Bianco S.r.l. convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.