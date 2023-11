Moody's conferma rating di CDP e CDP Reti e rivede l'outlook

Terna

Snam

(Teleborsa) - L'agenzia di rating, in linea con quanto deciso per il rating sovrano dell'Italia, ha, confermandone l'attuale merito di credito.In particolare, Moody’s ha confermato idi CDP rispettivamente, e ha rivistoPer, la società in cui confluiscono le partecipazioni nelle società che gestiscono le reti elettrica () e del gas (), viene confermato ile migliorato. Anche perviene confermato un ratinge rivisto