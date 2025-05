Snam, ok a tutti i punti dell'assemblea. Alessandro Zehentner nuovo presidente

Snam

(Teleborsa) - L'di, che si è svolta nella sede di San Donato Milanese, ha approvato il, con il 98,83% dei voti dei presenti in assemblea (1,05% contrari). In assemblea erano presenti circa 2,326 miliardi di azioni, pari al 69,22% del capitale avente diritto di voto.La destinazione dell'utile di esercizio e lasono state approvate con il 99,87%. L', previa revoca della precedente delibera, è stata approvata con il 99,78%.Ok all'approvazione delcon il 99,60% e all'approvazione dellae sui compensi corrisposti 2025 con il 98,37% (contrari l'1,58% e astenuti lo 0,02%).I soci hanno stabilito in 9 i componenti del(ok dal 99,91%), 3 anni la durata in carica (ok dal 99,39%) e hanno nominato gli amministratori. La lista diha ottenuto il 46,81% dei voti, mentre la lista diil 53,11%. Dalla lista di CDP sono stati eletti Esedra Chiacchella, Alessandro Zehentner, Agostino Scornajenchi, Qinjing Shen, Augusta Iannini e Paola Panzeri, dalla lista di Assogestioni sono stati eletti Piero Manzoni, Laura Cavatorta e Andrea Mascetti.I soci hanno nominatocome Presidente del CdA (98,91% dei voti a favore). In merito al compenso degli amministratori, il ha votato a favore 99,90%.Per la nomina delil 87,05% dei voti è andato alla lista di CDP Reti, mentre la lista di Assogestioni ottiene il 12,66%.