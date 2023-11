Pagamenti, Rishi (Nexi): a PMI servono servizi plug-and-play per facilitare adozione

Nexi





(Teleborsa) - "Recentemente, grazie alla nostra collaborazione con Conad, abbiamo, con un'esperienza basata sull'intelligenza artificiale, dove sostanzialmente un consumatore entra nel supermercato, prende la borsa, fa il suo acquisto e passa da un scanner come quello degli aeroporti dove vengono misurati e riconosciuti tutti i prodotti che il consumatore ha scelto e alla fine con un tap della carta riesce a uscire del supermercato senza fare la coda e senza passare ogni prodotto, con". Lo ha detto a Teleborsa, Head Of Marketing & Partnership E-Commerce di, in occasione dell'ottava edizione del Salone dei Pagamenti, promosso da ABI.L'attenzione non è però solo sulle esperienze fisiche, ma anche su quelle online. "Oggi il consumatore che compra online fa sempre il confronto tra la piccola-media azienda con un colosso come Amazon, ma a differenza diqueste aziende non hanno un tech dipartment - ha spiegato Rishi - Quindi hanno, che i player come Nexi possono offrire, e infatti abbiamo appena lanciato un nuovo servizio insieme alla collaborazione con- che si chiama Click2Pay - che aiuta proprio a"."Quindi anche una piccola-media azienda riesce a usufruire di questo servizio, dove vengono memorizzati i dati della carta del consumatore e io, pagatore online, con due click riesco a fare il checkout - ha aggiunto - Questo è proprio in ottica di".Secondo Rishi, "la domanda è se le imprese italiane sono pronte ad accogliere velocemente tutti questi cambiamenti tecnologici. La risposta dipende dalle aziende come Nexi, perché se noi mettiamo l'integrazione nel modo più basico e semplice, per il merchant si tratta di due click per abilitare queste soluzioni. E secondo me questo è il futuro: noi".