Milano 17:35
43.990 -0,29%
Nasdaq 21:08
25.103 +0,14%
Dow Jones 21:08
48.120 -0,61%
Londra 17:35
9.685 -0,68%
Francoforte 17:35
24.077 -0,63%

USA, PMI servizi in dicembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, PMI servizi in dicembre
USA, PMI servizi in dicembre pari a 52,9 punti, in calo rispetto al precedente 54,1 punti (la previsione era 54 punti).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
```