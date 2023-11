CDP: dal CdA via libera a nuove operazioni per un valore complessivo di 235 milioni di euro

(Teleborsa) - Il, presieduto da, su proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale,, ha deliberato nuove operazioni per uncon, in particolare, interventi dedicati ae residenze che promuovono l’inclusione sociale.Inoltre, il Consiglio ha approvatoe dato il via libera alla Politica Generale sullo, che definisce principi e obiettivi per rafforzare le relazioni di fiducia basate su un dialogo trasparente e sistematico tra CDP e i propri interlocutori. Il, dopo i Consigli che si sono tenuti a Napoli e Torino lo scorso anno, a conferma della vicinanza di CDP al territorio.In linea con il, CDP e` impegnata sul fronte dellaanche attraverso iniziative per progetti di. Sono stati, infatti, approvati interventi ad alto impatto socio-economico per la realizzazione di spazi per lo studio, dedicati al miglioramento della vita universitaria degli studenti, e di alloggi progettati per elevare la qualita` della vita e rafforzare la coesione sociale. Il Consiglio ha anche approvato operazioni volte ad accelerare gli investimenti di Piccole e medie imprese e deliberato iniziative a favore di Enti locali.In coerenza con gli obiettivi ESG (Environmental, Social and Governance) delineati dal Piano Strategico, il CdA di Cassa Depositi e Prestiti ha approvato la Politica Generale sullo Stakeholder Engagement che identifica modalita` di ascolto e canali di dialogo per un coinvolgimento costante dei principali portatori d’interesse, al fine di istaurare una collaborazione concreta e produrre valore condiviso. Prima del passaggio in Consiglio, la Politica Generale sullo Stakeholder Engagement e` stata oggetto di consultazioni con diversi interlocutori, come le realta` e le aziende che fanno parte del network della ESG Community, esperti di sostenibilita` e rappresentanti della societa` civile.