Renovalo, backlog commesse al 31 marzo di 60 milioni di euro. Pubblico al 22%

Renovalo

(Teleborsa) -(già Imprendiroma), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella rigenerazione urbana e nel recupero di strutture immobiliari, ha comunicato che, al 31 marzo 2025, il valore complessivo delle, raggiunge i 60 milioni di euro.Di queste, le commesse di natura pubblica rappresentano il 22% del totale, in linea con gli indirizzi strategici definiti dal management. A questo backlog si aggiunge un, attualmente in fase di gara, per un valore complessivo pari a 162 milioni di euro.