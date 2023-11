MFE, Equita alza target price e conferma Hold

Equita

MFE B

MFE A

Prosieben

(Teleborsa) -ha incrementato ilsui titolidel 3% aper azione eper azione per l'update delle stime ed il mark-to-market della quota inGli analisti hanno migliorato leggermente il trend della pubblicità (+1,5% nel 2023 e +1% nel 2024 in Italia) e quindiconsolidato del 5% medio nel 2023/24. Le stime di bottom-line salgono mediamente dell'8% grazie al consolidamento ad equity di Prosieben (basato su stime di consensus). DPS 2023 +8% a 25 cents (flat YoY).Equita halaa "" per la scarsa visibilità sul trend pubblicitario della FTA nel lungo periodo, che crea incertezza sull'evoluzione dell'attività del gruppo.