Terna, al via campagna istituzionale "Pensiamo al futuro dlel'energia"

(Teleborsa) -(TV, stampa e mezzi digitali) la nuova, il gestore della rete elettrica guidato da Giuseppina Di Foggia.è il claim della campagna che si svolgerà fino al 17 dicembre.Nel suo ruolo di gestore del sistema elettrico nazionale, Terna, un bene fondamentale da"Pensiamo al futuro dell’energia. L’energia è un diritto di tutti, e dovere di Terna trasmetterla in tutta Italia. Rispettiamola per prenderci cura dell’ambiente e del nostro Paese"- Cos' la campagna per richiamare a una, basata sulla. Soltanto attraverso il rispetto dell’energia è possibile prendersi cura del pianeta e delle sue risorse, domani, grazie all’impegno messo in campo da Terna e da tutti coloro che concorrono al raggiungimento degli obiettivi della transizione energetica.Lo spot è stato curato dall’agenzia creativa; la produzione, con i registiè di Groenlandia, da cui provengono anche il Direttore della fotografia e il cast di attori. La produzione è arricchita dalla voce dello speakere dalla musica di