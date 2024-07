Gruppo Cassa Centrale, al via rebranding di NEAM e del Fondo Nef

(Teleborsa) -, società di asset management del, lancia la nuova, risultato di un ambizioso progetto evolutivo che ha interessato anche ilIl rebranding sottolinea i forti legami e laall’interno del Gruppo Cassa Centrale, creando un mood di comunicazione unico e distintivo.Realizzato dall’agenzia di comunicazione hmc di Paolo Ferretti, il progetto ha previsto, sia istituzionale che di ciascun comparto,sul sito web www.nef.lu, sul profilo LinkedIn, sui materiali promozionali e informativi e in tutto il mondo digital, oltre che nell’allestimento delle filiali delle Banche che distribuiscono i comparti del fondo NEF.è il claim della campagna istituzionale che mette al centro la natura, sottolineando il ruolo di NEF sempre a fianco degli investitori, con uno. Il nuovo visual rappresenta due paesaggi naturali, simbolo dell'impegno di NEAM per la sostenibilità e di nuove opportunità di rendimento per gli investitori, nel rispetto di ambiente e persone.Gli origami scelti per rappresentare i diversi comparti sottolineano la: le forme geometriche assunte dalla carta evocano l’approccio schematico e di precisione, necessario per costruire gli origami, modus operandi trasparente seguito da NEAM. L’adattamento e la capacità di creare varie forme rappresentano invece la flessibilità degli investimenti e l’ampia possibilità di scelta dei comparti del Fondo NEF.A creare continuità tra la campagna istituzionale e la creatività ideata per i comparti e servizi NEF è la presenza del pattern, ispirato al nuovo logo, i cui elementi ricordano una serie die che richiamano i due colori istituzionali e primari del Gruppo Cassa Centrale (ottanio e zafferano).