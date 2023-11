USA, attività manifatturiera attesa in contrazione a novembre

(Teleborsa) -degli Stati Uniti mentre. La stima flash sull'indice PMI manifatturiero di novembre laborato daindica, infatti, un livello di 49,4 punti che si confronta con i 50 punti del mese precedente e i 49,8 punti del consensus.Il dato scivola dunque sotto la soglia critica dei 50 punti sotto la quale l'economia è in contrazione.Nello stesso periodo il PMI dei servizi è atteso a 50,8 punti, in salita dai 50,6 punti del mese precedente ed al di sopra del consensus (50,4 punti).Il PMI composito si attesta così a 50,7 punti come a ottobre.