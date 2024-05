Cina, PMI manifatturiero torna in contrazione a maggio

(Teleborsa) - L'mostra un peggioramento a2024, secondo i dati dei PMI pubblicati oggi da Pechino.Secondo i dati forniti dal National Bureau of Statistics, ilè sceso a 49,5 punti dai 50,4 del mese precedente e risulta inferiore ai 50,5 attesi, portandosi sotto la soglia chiave dei 50 punti sotto la quale l'attività si contrae."L'indice PMI è tornato al di sotto della linea di prosperità e contrazione a maggio - ha commentato l'analista Zhang Liqun - Ciò non è solo dovuto all'impatto delle festività del Primo Maggio sui dati mensili, ma mostra anche lo slancio dell'economia è ancora insufficiente. Dobbiamo attribuire grande importanza all'causato dall'insufficienza della domanda e dalla tendenza al calo delle attività produttive e di investimento".Ilè calato a 51,1 punti dai 51,2 del mese precedente, risultando inferiore alle attese per 50,5 punti.