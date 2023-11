Agatos, dialogo con Macquarie sta "procedendo positivamente"

Agatos

(Teleborsa) -, in base all'accordo con(congiuntamente i sottoscrittori) che prevede l'impegno dei sottoscrittori a sottoscrivere, in più soluzioni,di euro, ha ricevuto da Macquarie Bank in data 29 settembre 2023 una notifica di violazione contrattuale di natura tecnica riguardante l'illiquidità del titolo azionario che avrebbe consentito a Macquarie di richiedere ad Agatos il riacquisto delle obbligazioni entro 40 giorni di borsa dalla data della notifica come meglio specificato nel comunicato del 2 ottobre 2023.Contestualmente all'invio di questa notifica, Macquarie aveva espresso la volontà di continuare la negoziazione in corso e in buona fede con la società per trovare la migliore soluzione disponibile per entrambe le parti. "e per permettere che questa soluzione si concretizzi,fino al 14 dicembre 2023 subordinatamente al fatto che la società compia solo pagamenti connessi alla gestione del personale ed alla gestione ordinaria del business per massimi 15 mila euro", si legge in una nota della holding quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti di biometano, fotovoltaici e per l'efficientamento energetico.