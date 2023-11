Aspi, Tomasi: "la transizione deve essere sostenibile da tutti i punti di vista"

(Teleborsa) - “Un sistema infrastrutturale adeguato ed efficiente – afferma l’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, nel corso della presentazione del- rappresenta per lo Stato una precondizione necessaria per lo sviluppo del sistema economico e della competitività del Paese, ma anche per la realizzazione dei diritti e del benessere dei cittadini. Ogni significativa riduzione della capacità di trasporto provoca gravi e immediate ripercussioni sugli assetti sociali ed economici dei territori ed è per questo che è ineludibile partire da qui, per impostare le linee di un governo democratico della mobilità e dei trasporti: un’affermazione controcorrente, ma supportata da oggettivi dati di fatto. Del resto, ben oltre l’80% delle merci viaggia su gomma”.“L’evidenza dei dati contrasta con molte narrazioni che parlano di “” e “” – aggiunge Tomasi - un approccio sussidiario potrebbe suggerire una posizione maggiormente realistica, sia sul ruolo, senza dubbio necessario, delle ferrovie, ma anche su quello del rafforzamento della rete stradale e autostradale. L’obiettivo dell’imponentedella, è quello di lasciare alle generazioni presenti e future un servizio sempre più efficiente e sicuro, capace di rispondere alle aspettative della società, dei territori e dell’ambiente. Guardiamo ad una transizione che sia sostenibile da tutti i punti di vista: ambientale sì, ma anche economico e sociale. In questo contesto, la sussidiarietà si dimostra ancora una volta pilastro dello sviluppo sostenibile, presupponendo un concetto di responsabilità diffusa nell’ottica del bene comune”.