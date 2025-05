Rebuild 2025, Andreoli (Renael): importante stimolare sinergie pubblico-privato

(Teleborsa) - Laverso un'economia a basse oè un percorso complesso che richiede un ripensamento profondo delle politiche e delle strategie su scala globale. È fondamentale individuare leper favorire questo cambiamento, dagli incentivi per le energie rinnovabili, alle normative sull'efficienza energetica, fino ai meccanismi di finanziamento sostenibile. Tuttavia, affinché la transizione sia realmente efficace,, per non lasciare indietro le comunità più vulnerabili. Attraverso il contributo di esperti e operatori internazionali, verranno condiviseper realizzare una transizione giusta e inclusiva, capace di rispondere alle specifiche esigenze dei territori e delle comunità, garantendo sviluppo e sostenibilità per tutti. E' quanto emerso in occasione di, primo evento in Italia sull'innovazione e la sostenibilità nel campo dell'edilizia."In questo momento siamo impegnati in unproprio a favore dellee questo è l'elemento che contraddistingue la creazione di modelli di business che possono funzionare a livello locale; modelli di business basati sulle partnership pubblico-private", ha spiegato, Presidente e Direttore Generale di"Gli, in questo caso,una quantità di. Una giusta misura dell'utilizzo degli incentivi montato su un corretto modello di business permette investimenti sostenibilima soprattutto il. Se sono tutti coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi, i modelli funzionano, gli investimenti vengono fatti e i risultati in termini di mitigazione, ma anche di adattamento climatico, si possono raggiungere"."La nè quella di lavorare non solo sul tema energetico, ma anche sull'quindi inserire nei modelli di business anche investimenti legati all'adattamento climatico quindi all'adattamento ai fenomeni estremi. Sono piccoli esperimenti però sicuramente una strada molto importante da raggiungere"."Abbiamo visto oggi che ii modelli pilota in Italia esistono, e abbiamo anche il compito, come agenzie territoriali, di portare questi modelli edperché come abbiamo appena detto, l'Italia è un paese ricco di opportunità. Sono sicuro che riusciremo a coinvolgere e applicare questi modelli ovunque".Le- ha ricordato Andreoli - "sono un elemento sicuramente chediversi dalle grandi città. Questo sicuramente è un punto importante da cui partire. Abbiamo parlato di spopolamento, quindi per mantenere i territori vivi e farli rendere da un punto di vista umano-culturale, il coinvolgimento delle persone è fondamentale. Partire dalle CER, dall'aiuto territoriale degli One Stop Shop sicuramente è una delle soluzioni"."Una delle possibilità per l'applicazione reale degli investimenti in decarbonizzazione sono iè possibile, ragionando di distretti industriali, agire con degliottimamentee che vanno nella direzione della sostenibilità energetica. Grazie agli investimenti che producono risultati possiamo lavorare anche su gestione del verde, ma anche gestione delle acque e di tutto quello che è il problema climatico di queste aree".