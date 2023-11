Azzurra Aeroporti (Mundys), nuova linea bancaria da 360 milioni di euro

BNP Paribas

BPER Banca

Intesa Sanpaolo

UniCredit

(Teleborsa) -, società del gruppo Mundys che gestisce gli aeroporti di Nizza, Cannes e Saint Tropez, ha sottoscritto unadel valore complessivo dicon scadenza maggio 2027, estendibile fino a gennaio 2029, destinata al rifinanziamento della prima tranche del prestito obbligazionario esistente di 360 milioni di euro in scadenza a maggio 2024 (ISIN XS2208277983).L'operazione presenta un'da esercitarsi entro sei mesi dal closing finanziario dell'operazione, "a conferma dell'impegno del gruppo Mundys alla crescita sostenibile delle attività degli aeroporti della Costa Azzurra", si legge in una nota.Il finanziamento è stato strutturato e sottoscritto da unitaliani e internazionali: BNL, Industrial and Commercial Bank of China (Europe),, MUFG Bank e