GRUPPO FS: presto il lancio di EasyRailFreight, la piattaforma per l’integrazione modale

(Teleborsa) - Si chiamaed è un progetto concepito e realizzato da, capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, che punta a promuovere e sviluppare servizi di logistica intermodale ferro-gomma. Per il suo lancio proseguono gli incontri tra RFI e tutti i principali stakeholder della logistica e dell’industria manifatturiera.Come si legge su FS News, il portale di informazione del Gruppo Ferrovie dello Stato, per il lancio del primo modulo della piattaforma digitale, denominato “Vetrina dei servizi”,offerte da tutti gli attori del sistema intermodale (imprese ferroviarie, spedizionieri, MTO, autotrasportatori e terminalisti), facendo leva sulla sua terzietà e sul ruolo centrale che svolge come gestore dell’infrastruttura ferroviaria. Quindi l’obiettivo di EasyRailFreight è quello diOltre al modulo "", EasyRailFreight si comporrà di ulteriori funzionalità. A partire dal prossimo mese di gennaio, verrà avviata la, denominati "Configuratore Nuovo Trasporto", che consentirà una verifica preliminare di fattibilità di un nuovo servizio e "AT.L.A.S." (Atlante Logistico Asset e Servizi), che garantirà una vista geolocalizzata degli impianti utilizzati per il trasporto merci.Successivamente saranno realizzati i moduli che permetteranno di richiedere e rendicontare su EasyRailFreight i contributi a sostegno dell’intermodalità e del trasporto ferroviario (modulo "Rendicontazione Eco/Ferrobonus"), e il modulo "Analisi e Reportistica", dedicato all’analisi e alla diffusione di performance nonché all’elaborazione di report mirati, relativi ai flussi ed ai volumi di traffico merci, finalizzati ad analisi di settore, destinate agli stakeholder interessati.