ING, green loan di oltre 140 milioni euro con garanzia green SACE

(Teleborsa) -hanno sottoscritto conin qualità di Mandated Lead Arranger, Facility Agent e SACE Agent, Issuing Bank, Bookrunner, Sustainability Advisor and Account Bank tre finanziamenti per un valore complessivo di oltre 140 milioni di euro.Il green loan - spiega la nota -create nell’ambito della joint venture tra il gruppo GR Value e Swiss Life Asset Managers per la realizzazione di due impianti eolici della potenza di circa 75,6 MW e 21,8 MW siti, rispettivamente, in località Lampino nei comuni di Ortanova, Stornara e Cerignola (FG), Puglia, e in Partanna e Castelvetrano (TP), Sicilia, nonché di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 7 MWp sito in Bondeno (FE), Emilia Romagna. L’impianto fotovoltaico di Bondeno e l’impianto eolico di Partanna venderanno l’energia elettrica prodotta mediante long term PPA con Edison, mentre l’impianto eolico di Lampino beneficerà del contratto per differenza con il GSE.grazie all’impatto positivo in termini di mitigazione del cambiamento climatico, rientrano negli obiettivi dell’EU Green New Deal, il piano che promuove un’Europa circolare, moderna, sostenibile e resiliente e sono supportati dalla garanzia green di SACE, il gruppo assicurativo-finanziario italiano direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale, che riveste un ruolo centrale nell’attuazione del Green New Deal sul territorio italiano. Il finanziamento rappresenta un traguardo significativo a supporto dell’accordo strategico siglato nel Luglio 2021 tra GR Value e Swiss Life Asset Managers al fine di installare una potenza“Grazie alla sottoscrizione di questo importante Green Loan, raggiunto grazie all’elevata competenza e professionalità di tutto il team GR Value, la visione strategica di GR Value, volta ad assumere un ruolo chiave nella transizione energetica in Italia, ha compiuto un importante passo in avanti, dando un’ulteriore spinta alla rapida e costante crescita del nostro gruppo, consolidando la joint venture con Swiss Life Asset Managers", ha commentato l'Amministratore delegato di GR Value, Gianluca Veneroni.+o e alla nostra collaborazione con ING – ha dichiarato Enrico Lucciola, Director Business Corporate di SACE - sarà possibile realizzare tre progetti con importanti benefici per il territorio, oltre a contribuire allo sviluppo sostenibile del Paese intero. Questa operazione conferma l’impegno di SACE per la transizione verso un’economia a minori emissioni inquinanti, in virtù del suo ruolo di gestore del Green New Deal italiano e nell’ambito delle linee guida del PNRR”.“La sostenibilità e il forte impegno sulle rinnovabili sono una priorità strategica per ING, in Italia e a livello globale e questo finanziamento rappresenta l’opportunità di supportare il piano di crescita nell’ambito della partnership strategica tra GR Value e Swiss Life Asset Managers, definendo un modello di finanziamento per la futura pipeline, sostenuto da una crescente visibilità dato il ruolo istituzionale di SACE sul mercato” ha aggiunto Giulia Bartolini, Head of Energy Italy di ING.