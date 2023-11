WINDTRE alla Genova Smart Week

(Teleborsa) -partecipa allamanifestazione in programma nel capoluogo ligure dal 25 novembre al 1 dicembre, dedicata alla smart city e alle sue diverse tematiche, dalla mobilità intelligente alla sicurezza, dall'ambiente all'urbanistica. L'evento, promosso dall'e dalcon il supporto organizzativo die il patrocinio dirappresenta un'importante occasione di confronto e networking tra imprese, pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca, nazionali e internazionali, sullo sviluppo delle città innovative e vivibili.WINDTRE contribuirà a due panel con interventi didell'azienda. Il 27 novembre, alla tavola rotonda "Aziende e amministrazioni di fronte alla sfida della transizione energetica, digitale e urbana: un modello virtuoso è possibile", e il 28 novembre, attraverso uno speech al panel "Monitoraggio, gestione e manutenzione dell'ambiente urbano e periurbano e delle infrastrutture digitali e di mobilità”, focalizzato sulle soluzioni di Big Data Analytics a supporto di aziende e PA."Prendere decisioni strategiche con il supporto dei dati – ha dichiarato– è un'opportunità unica che le pubbliche amministrazioni, coadiuvate dalle aziende di telecomunicazioni, possono percorrere per assicurare ai cittadini politiche attive ad hoc per il territorio. In qualità di operatore di telecomunicazioni, WINDTRE dispone di un vantaggio unico nella gestione delle informazioni offerte dalla rete radiomobile. Mediante l'analisi degli spostamenti dei dispositivi mobili, ad esempio, siamo in grado di favorire l'amministrazione nel delineare soluzioni di trasporto più adatte alle esigenze dei propri cittadini e in linea con le finalità dei viaggi. L'implementazione di dashboard personalizzate, inoltre, consente di determinare i movimenti da un punto all'altro della città, con dettagli specifici riguardo al giorno della settimana e alla fascia oraria, il tutto garantendo la privacy degli utenti fornendo dati anonimizzati e aggregati. Questa evoluzione rappresenta un'importante leva per la trasformazione dei modelli di business".Il territorio di Genova è stato tra i primi a poter sfruttare le potenzialità della copertura 5G di WINDTRE, una risorsa fondamentale per lo sviluppo della città in ottica smart city, testando altresì la soluzione diper monitorare, con l'uso di dati aggregati e anonimi, i flussi di traffico generati e analizzare l'impatto che i grandi eventi hanno sulla città.La tecnologia di quinta generazione è anche al centro anche di un importante progetto presentato recentemente nel capoluogo ligure, per la realizzazione di unoattraverso la progettazione e l'installazione di una mobile private network 5G nel terminal portuale Psa Italy di Genova Pra'. Una soluzione affidabile, sicura ed espandibile, in grado di fornire una connettività performante, con latenze di rete ridotte, replicabile in numerosi contesti logistici e industriali.