Banche greche, UE approva reintroduzione di schema per riduzione NPL

(Teleborsa) - Laha approvato lavolto a sostenere lagreche, in quanto non comporta aiuti di Stato. Il regime reintroduce una misura inizialmente approvata dalla Commissione nell'ottobre 2019 per una durata di 18 mesi e prorogata nell'aprile 2021, poi scaduta il 9 ottobre 2022. La Grecia ha notificato i suoi piani per reintrodurre il regime, che durerà ora fino alla fine di dicembre 2024.Lo schema mira ad assistere le banche nella cartolarizzazione e nella rimozione dei crediti in sofferenza dai loro bilanci. Secondo il piano, una società veicolo privata acquisterà prestiti in sofferenza dalle banche e venderà titoli agli investitori. Loe meno rischiosi del veicolo di cartolarizzazione. In cambio, lo Stato riceverà una remunerazione a condizioni di mercato. L'obiettivo è attrarre un'ampia gamma di investitori e sostenere le banche nei loro continui sforzi per ridurre l'importo dei prestiti in sofferenza nei loro bilanci.Secondo la Commissione europea, tutte e quattro le principali banche greche che hanno beneficiato del regime hanno osservato una. In particolare, si stima che, per effetto dell'attuazione dello schema, il rapporto dei crediti deteriorati si sia ridotto dal 42% di settembre 2019 all'8,7% di fine 2022 (corrispondente a cartolarizzazioni di crediti deteriorati per 49,5 miliardi di euro di gross book value)."Lo schema Hercules ha già contribuito con successo ad alleggerire il peso dei prestiti in sofferenza dai bilanci delle banche greche - ha commentato il commissario Didier Reynders, responsabile della politica di concorrenza - La sua reintroduzione consentirà ora alla Grecia di fornire. A sua volta, ciò consentirà alle banche greche di concentrarsi sul contributo alla crescita dell'economia greca".