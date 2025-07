Zenith Global, cartolarizzazione di crediti UTP ed NPL per 100 milioni di euro

(Teleborsa) -, intermediario finanziario italiano attivo nelle operazioni di finanza strutturata con oltre 50 miliardi di euro di asset under management, ha completato un'operazione diclassificati come UTP (Unlikely to Pay) e NPL (Non Performing Loans) ceduti da una primaria banca italiana.Il portafoglio ceduto ha valore di circae si riferisce a crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria ancora in essere o già oggetto di risoluzione. Zenith Global ha svolto un ruolo centrale nell’operazione, ricoprendo i ruoli di: Corporate Servicer, Master Servicer, Calculation Agent, LeaseCo Master Servicer, LeaseCo Corporate Servicer e LeaseCo Calculation Agent."Il completamento di questa cartolarizzazione dimostra la solidità del nostro approccio strutturato e conferma la fiducia che realtà finanziarie di primario livello ripongono nella nostra piattaforma - ha commentato il- Zenith si afferma quindi anche come leader di mercato nelle operazioni di leasing con primarie banche italiane".