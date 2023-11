Fed, Bowman: continuo a prevedere che dovremo aumentare ancora i tassi

(Teleborsa) - "Durante il nostro ultimo meeting, ho sostenuto la decisione del FOMC di mantenere l'intervallo obiettivo per i tassi al livello attuale mentre continuiamo a valutare le informazioni in arrivo e le loro implicazioni per le prospettive. Ma il mio outlook economico di base continua a prevedere cheda riportare l'inflazione al nostro obiettivo del 2% in modo tempestivo". Lo ha affermato, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve, ad un evento a Salt Lake City (Utah)."Tuttavia, lae continuerò a osservare attentamente i dati in arrivo mentre valuto le implicazioni per le prospettive economiche e il percorso appropriato della politica monetaria", ha aggiunto.In un altro passaggio del suo intervento, Bowman ha detto che "non è ancora chiaro se il livello appropriato dei tassi dovrà rimanere a unper favorire efficacemente un'inflazione bassa e stabile e sostenere la piena occupazione"."A mio avviso, dati i potenziali, come una maggiore domanda di investimenti rispetto al risparmio, è del tutto possibile che il livello dei tassi coerente con un'inflazione bassa e stabile sarà più alto rispetto a prima della pandemia", ha aggiunto.."Per certi aspetti, un, poiché consentirebbe al FOMC di rispondere in modo più efficace ai futuri shock economici negativi abbassando il tasso di riferimento", ha sottolineato.