Unidata, assemblea approva riduzione membri CdA e frazionamento azioni

Unidata

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext STAR Milan, ha deliberato di. Ai sensi dello Statuto, la società è amministrata da un CdA composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri e, pertanto, la riduzione del numero degli amministratori in carica non ha comportato la necessità di alcuna modifica statutaria.In sede straordinaria, ha approvato la proposta didelle 3.088.661 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale di Unidata in 30.886.610 azioni ordinarie prive di valore nominale, con. Si prevede che il perfezionamento del frazionamento azionario avverrà entro la fine del mese di dicembre 2023.Infine, ha approvato diper 6.911.339,00 euro mediante imputazione a capitale del corrispondente importo di 6.911.339,00 euro, della riserva disponibile debitamente iscritta nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre2022 sotto la voce "Riserva Utile (perdita) a nuovo" che in conseguenza di quanto deliberato si riduce a 14.396.632,00 euro.