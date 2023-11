KKR acquisirà restante 37% di Global Atlantic per 2,7 miliardi di dollari

KKR

(Teleborsa) -, una delle principali società di investimento a livello mondiale, e Global Atlantic Financial Group, compagnia leader nel settore delle assicurazioni pensionistiche e sulla vita, hanno siglato un accordo definitivo in base al quale, arrivando al 100%.Secondo i termini dell'accordo, KKR pagherà agli azionisti di minoranza di Global Atlantic un importo in contanti pari a 1,0x il valore contabile di Global Atlantic con alcuni aggiustamenti. Il. Si prevede che il management di Global Atlantic scambierà la maggior parte delle sue partecipazioni azionarie di Global Atlantic con azioni KKR. KKR finanzierà la transazione dal suo bilancio, che al 30 settembre 2023 contava 23 miliardi di dollari tra liquidità e investimenti."La partnership strategica che avevamo immaginato tre anni fa ha superato le nostre aspettative - hanno commentato Joe Bae e Scott Nuttall, co-CEO di KKR - È stata trasformativa per entrambe le aziende e un grande adattamento culturale che ci ha permesso di contribuire alle continue e forti prestazioni e al successo di Global Atlantic, essendo allo stesso tempo un fattore chiave di crescita per KKR. Ci aspettiamo che il, permettendoci di sfruttare appieno i nostri punti di forza complementari e di crescere insieme più velocemente".Dopo il closing, Global Atlantic continuerà a essere guidata dal suo management team e ad operare con il