BlackRock, conti 2° trimestre battono attese. AUM a 10,6 trilioni

BlackRock

(Teleborsa) -ha chiuso un buon secondo trimestre, annunciando una crescita dell'utile dell'11% a 1,550 miliardi di dollari, pari aa 10,36 dollari per azione, rispetto agli 1,399 miliardi, pari a 9,28 USD per azione, del pari periodo del 2023. L'EPS ha superato di 32 cents le attese degli analisti (10,04 USD).I ricavi sono aumentati dell'8% a 4,8 miliardi di dollari, mentre l'utile operativo adjusted è aumentato del 12% a 1,88 miliardi di dollari.Gli asset in gestione (AUM) sono lievitati a 10,6 trilioni di dollari, registrando una crescita di 1,2 miliardi (+13% anno su anno), grazie alla crescita organica ed al buon andamento dei mercati. BlackRock ha generato quasi 140 miliardi di dollari di afflussi netti totali nel primo semestre, di cui 82 ??miliardi di dollari nel secondo trimestre, con un risultato organico del 3%."BlackRock sta sfruttando le più ampie opportunità che abbiamo visto negli ultimi anni", ha affermato il Ceo Larry Fink, facenbdo riferimento sia al private market che agli ETF. "Allo stesso tempo - ha aggiungo - stiamo aprendo nuove strade verso mercati in crescita grazie al piano di acquisizioni di Global Infrastructure Partners e Preqin".