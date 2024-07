Nasuni valutata 1,2 miliardi di dollari in round guidato da Vista

KKR

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nel campo dell'hybrid cloud, ha annunciato unstrategico guidato da, società di investimento globale focalizzata su aziende di software e dati. Vista sarà affiancata da TCV enel nuovo investimento, che valuta Nasuni circa. Altri termini della transazione non sono stati resi noti.Nasuni ha unin un mercato in rapida espansione con l'avvento del cloud ibrido e dell'intelligenza artificiale, si legge in una nota. La piattaforma dati di Nasuni è utilizzata da oltre 850 aziende in 70 paesi ed è utilizzata da alcune delle più grandi imprese nei settori manifatturiero, dei beni di consumo e dell'energia."La piattaforma di Nasuni offre un approccio altamente differenziato al consolidamento, alla protezione e alla gestione dei dati su larga scala con prestazioni fondamentali per supportare lee altri casi d'uso di dati ad alto volume", ha affermato Martin Taylor, co-responsabile del Foundation Fund di Vista e Senior Managing Director.