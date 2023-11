L'Euro torna a 1,10: ai massimi dal mese di agosto

(Teleborsa) -, che ha toccato i massimi dal mese di agosto, attestandosi a. La moneta unica questa mattina continua a scambiare a 1,0991 dollari (-0,04%), resistendo sui, di riflesso alla prospettiva di mantenimento di tassi di interesse alti più a lungo da parte della BCE.Ilera stato raggiuntoattorno a, quando era apparso chiaro dai verbali della BCE che iavevano raggiunto une che, in ogni caso, i banchieri eranonel ciclo di adeguamento del costo del denaro necessario a riportare l'inflazione in linea con il target del 2%. Ilera stato toccato invece a i, livello rispetto al quale la divisa europea ha guadagnato circa il 5%.Oggi, la, poiché l'inflazione non è ancora sconfitta e ci vorrà del tempo per riportare la crescita dei prezzi in linea con il target del 2%. Lo hanno confermato negli ultimi giorni la Presidente della BCEe il governatore della Bundesbank. I due banchieri, peraltro, non hanno fatti mistero che questa scelta avrà un impatto sull'economia dell'Eurozona, che vede dinanzi, sebbene l'ipotesi di un soft landing sia più probabile di quella di un hard landing.per il mese di novembre è in calendario domani. Il consensus indica un piccolo rallentamento al 2,8% dal 2,9% di ottobre, mentre per l'infolaizone Core viene indicato un tasso annualizzato del 3,9% rispetto al 4,2% precedente.Il cross euro/dollaro stasera reagirà anche allail consueto bollettino sullo stato dell'economia statunitense, che darà un quadro più chiaro delle prospettive dell'economia a stelle e strisce e delle scelte della Fed.