Execus avvia aumento di capitale tramite ABB per massimi 2,5 milioni di euro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore del social selling, ha avviato unda offrirsi in sottoscrizione, entro la data del 8 luglio 2024, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding () a investitori qualificati.Il CdA ha fissato ildi sottoscrizione in 1,76 euro per azione, corrispondente al prezzo minimo toccato dal titolo dalla seduta di chiusura del primo giorno di negoziazioni (4 agosto 2023) ad oggi, e ildi sottoscrizione in 1,87 euro per azione, corrispondente alla media del prezzo dell'ultimo mese (28 maggio 2024 - 28 giugno 2024).La società9,68 milioni di euro al termine dalla giornata odierna.L'aumento di capitale è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo strategico digià dichiarato in sede di ammissione a negoziazione su Euronext Growth Milan, si legge in una nota. In tale ottica, in via propedeutica all'acquisizione di nuove società target in settori di riferimento e, dunque, sostanzialmente, al fine di sostenere la crescita per linee esterne l'emittente intende fare anche ricorso all'assunzione di nuovi finanziamenti bancari (per un ammontare di circa 1,5 milioni di euro).opererà quale collocatore dell'aumento di capitale, curando la procedura di ABB.