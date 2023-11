AdR ospita la mostra "Le Ali della Polizia" di Massimo Sestini

(Teleborsa) -di nuovo insieme per l'inaugurazione della mostrarealizzata con., inaugurata questa mattina presso ildell’aeroportoL’esposizione, composta datratte da un libro celebrativo dei cinquanta anni di volo della Polizia di Stato, si basa sull’idea che le immagini spesso siano capaci di comunicare molto più delle parole e riescano a descrivere i contorni e le emozioni di un lavoro bellissimo come quello svolto dai, presente questa mattina all’inaugurazione, hacatturando scorci di albe e tramonti nei posti più incredibili del nostro paese. Il fotografo ha potuto catturare veri e propri ", angoli di paradiso visibili solo dall’alto: città in bilico tra la luce del sole e quella tenue del crepuscolo, grattacieli, stormi di fenicotteri, i colori tenui delle colline e l’aspro profilo di montagne maestose, piazze piene di storia, la bellezza delle spiagge d’estate quando gli ombrelloni stessi creano un tessuto colorato, isole che emergono da mari azzurri increspati da piccole onde di spuma bianca.